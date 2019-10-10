Москва, , 14:49 — REGNUM Продажи автомобилей премиум-брендов на российском рынке в сентябре 2019 года выросли на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Всего за первый месяц осени 2019 года в России был реализован 14 461 автомобиль премиум-сегмента.

Топ-5 самых популярных на российском авторынке машин премиум-класса возглавил немецкий бренд Mercedes-Benz, продажи которого в сентябре составили 3 786 экземпляров, что на 16% больше, чем год назад.

Стоит отметить, что этот рейтинг вошли три немецкие марки. Так, на втором месте оказались премиальные автомобили BMW. Продажи этого бренда выросли за первый осенний месяц этого года в России на 8,9%, до 3 546 единиц.

На третьем месте — японский Lexus, чьи продажи составили 2 275 экземпляров (+1,2%).

Четвертую строчку занимает Audi, обладателями премиальных авто этого бренда стали 1 415 жителей России в сентябре 2019 года, что на 4,3 меньше показателя прошлого года.

Замыкает топ-5 шведский бренд Volvo, продажи которого увеличились в сентябре на 7,9% до 975 экземпляров.

Напомним, около трети премиальных машин, зарегистрированных в России, стоит на учете в Москве и Подмосковье.

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