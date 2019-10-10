Киев, , 14:41 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский категорически отказался выставлять на приватизацию международный детский центр «Артек», который переехал в Пущу-Водицу (Киев). Соответствующее заявление Зеленский сделал 10 октября в Киеве на пресс-марафоне.

Он опасается, что бренд выкупят российские бизнесмены.

«Есть три формата передачи объектов. Например, в Пуще-Водице «Артек» мы никогда не передадим, потому что я хочу, чтобы этот бренд остался в Украине. Если я передам на приватизацию «Артек», который в Пуще-Водице, я передам всё юрлицу, передам бренд и он останется… в Крыму. Есть некоторые трудности», — добавил Зеленский.

Он также пообещал, что не оставит в Государственном управлении делами спиртзаводы и другие предприятия. «Мы будем первыми, кто передаст список этих предприятий. Нам не нужно управлять молочкой, спиртом. Мы не хотим это делать», — рассказал Зеленский.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2015 года международный детский центр «Артек» возобновил свою работу в Пуще-Водице. В 2014 году работники «Артека», которые переехали на материковую Украину, организовали лагерь «Артек-Карпаты».