Москва, , 14:40 — REGNUM Законопроект о введении контроля за оборотом медицинского спирта и лекарств, которые его содержат, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 10 октября.

Речь идет о том, чтобы обязать граждан и компании, которые продают, покупают, перевозят или хранят медицинский спирт или спиртосодержащие лекарства, вносить данные о таких препаратах в единую государственную автоматизированную информационную систему учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (ЕГАИС). Как отмечают авторы инициативы, такие нормы позволят пресечь нелегальные поставки этилового спирта и спиртосодержащих средств.

Кроме того, законопроект также устанавливает, что при оптовой торговле спиртосодержащими лекарствами продавец обязан хранить и поставлять спирт в таре объемом не более литра.

Если закон будет принят, новые нормы вступят в силу с 1 июля 2020 года.