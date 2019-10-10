Грозный, , 14:38 — REGNUM Автопарк общественного транспорта Чечни пополнился более 200 новыми автобусами. Министерство транспорта и связи закупило ПАЗ «Вектор» и микроавтобусы «ГАЗель NEXT», которые будут курсировать между населенными пунктами республики и в Грозном, пишет ИА «Грозный-информ».

По словам министра Рамзана Черхигова, 15 микроавтобусов было направлено обслуживать маршрут Грозный — Наур, еще 30 — осуществляют перевозки из Шали в Грозный. Из Грозного в Курчалой запущены 20 новых автобусов.

До конца 2019 года власти Чечни закупят еще 40 машин. Из них 20 «пазиков» пустят по городским маршрутам в Грозном, еще 20 микроавтобусов будут возить пассажиров из столицы Чечни в Ачхой-Мартан.