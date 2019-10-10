Волгоград, , 14:37 — REGNUM Волгоградский металлургический комбинат «Красный октябрь» планирует наладить работу с высшими и средними учебными заведениями для восполнения дефицита рабочих. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Подготовку инженеров и специалистов для «Красного Октября», а также повышение квалификации сотрудников предприятия накануне обсудили участники круглого стола. Выступивший на мероприятии исполнительный директор предприятия завода Александр Сиваков отметил, что больше всего предприятие заинтересовано в молодых кадрах.

«Сегодня в значительной мере ощущается нехватка рабочих кадров, таких как машинисты мостовых кранов, экскаваторщиков», — сказал представитель завода.

Отмечается, что по итогам встречи составлен протокол, где отражены ключевые предложения и замечания. Документ для изучения и принятия конкретных решений направят в адрес всех участников круглого стола.

Читайте также: Волгоградские металлурги изготовили сталь для атомщиков