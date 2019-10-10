Москва, , 14:26 — REGNUM Законопроект, запрещающий брать микрокредиты без биометрической идентификации, внесли в Госдуму депутаты, среди которых Алексей Журавлёв («Родина»), передает корреспондент ИА REGNUM 10 октября.

Предлагается установить запрет для микрофинансовых организаций осуществлять переводы денежных средств по договорам микрозайма без идентификации клиентов, осуществляемой путем установления и подтверждения достоверности сведений о них с использованием единой системы идентификации и аутентификации и единой биометрической системы.

Авторы рассчитывают на то, что принятие закона позволит бороться с мошенниками, которые используют персональные данные и берут кредиты без их ведома.