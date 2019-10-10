Москва, , 14:18 — REGNUM В России за неделю (1−7 октября) отмечен нулевой рост потребительских цен. Такая динамика сохраняется третью неделю подряд, сообщили в Росстате.

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За неделю цены на гречку выросли на 1,4%, яйца — на 0,7%, говядину, сливочное масло, сметану, сыры и макаронные изделия — на 0,3%.

Также на 0,2% подорожала варёная колбаса, молоко, творог, хлеб из ржаной муки, печенье. Не изменились цены на бензин и дизельное топливо.

Отмечается, что годовая инфляция, по данным на 7 октября, замедлилась до 3,9% с 4% и впервые с декабря 2018 года стала ниже целевого показателя — 4%.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние 11 недель инфляция в России пять раз была нулевой и шесть раз фиксировалась дефляция по 0,1%.

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