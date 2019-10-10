Москва, , 14:18 — REGNUM Федеральная пассажирская компания и Федеральная грузовая компания — ключевые активы Российских железных дорог — с 1 января 2020 года присоединятся к налоговому мониторингу. Об этом 10 октября сообщает пресс-служба холдинга.

Компании предоставят налоговым органам доступ к системе бухгалтерского и налогового учета, а также к информации о налоговых рисках и данным внутреннего контроля. Переход на новую форму взаимодействия с ФНС России позволит оперативно проверять правильность исчисления и уплаты налогов без проведения выездных и камеральных проверок, а также значительно сократить затраты на налоговое администрирование.

«Можно говорить о том, что со следующего года на новую форму налогового контроля переходит холдинг «РЖД», что обеспечит финансовую прозрачность трех важнейших направлений деятельности железнодорожной отрасли: инфраструктуры, грузовых и пассажирских перевозок», — сообщил генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозёров.

Добавим, активы указанных компаний совместно с головной структурой составляют более 90% активов холдинга «Российские железные дороги», а их выручка — более 75%. При этом ОАО «РЖД» является участником системы дистанционного налогового мониторинга с 2019 года.

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