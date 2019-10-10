Череповец, Вологодская область, , 14:11 — REGNUM Череповецкий металлургический комбинат (ЧерМК) увеличит генерацию электроэнергии за счет утилизации промышленных газов, сообщает 10 октября пресс-служба компании «Северсталь».

Сегодня комбинат потребляет 5,9 млрд. кВтч электроэнергии в год, из которых 78% вырабатывает самостоятельно. В компании отмечают, что в результате вводов в эксплуатацию новых источников генерации этот показатель до 2025 года необходимо увеличить до 95%.

По словам генерального директора «Северстали» Александра Шевелева, доля использования вторичного топлива на выработку электроэнергии составляет 27,9%. Эта задача уже реализована на ЧерМК для доменного и коксового газов. В перспективе аналогичное решение будет предложено для утилизации конвертерного газа.

«По итогам реализации нашей программы, мы планируем увеличить утилизацию вторичных газов на производство электроэнергии до 33,9%. При этом одним из важнейших эффектов станет экологический: снижение выбросов загрязняющих веществ до 12 000 тонн в год, а СО2 — более 200 000 тонн», — сказал Шевелев.

Ранее на предприятии сообщили о существенном уменьшении загрязнения воды нефтепродуктами на промливневом коллекторе теплоэнергоцентрали-паровоздуходувной станции.

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