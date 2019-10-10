Киев, 10 октября 2019, 14:10 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский хочет провести встречу с украинскими олигархами, чтобы убедить их поработать на Украину. Соответствующее заявление президент сделал 10 октября в Киеве на пресс-марафоне.
По его словам, Украина не будет придерживаться правил в отношении олигархов, пока они не договорятся с президентом о восстановлении Донбасса.
Он также предупредил, что ввод военного положения заставит всех инвесторов покинуть Украину. «Если будет военное положение, то инвесторов и МВФ не будет, никого не будет», — предупредил Зеленский.
Как сообщало ИА REGNUM, 20 июня президент Зеленский заявил, что договорился с украинскими олигархами Игорем Коломойским, Ринатом Ахметовым и Виктором Пинчуком о финансировании программ восстановления Донбасса. Он сообщил, что Пинчук пообещал профинансировать покупку квартир для семей 24 захваченных в России украинских моряков, Ахметов займется медициной и дорогами, а Коломойский — восстановлением инфраструктуры Донбасса.