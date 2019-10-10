Киев, , 14:10 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский хочет провести встречу с украинскими олигархами, чтобы убедить их поработать на Украину. Соответствующее заявление президент сделал 10 октября в Киеве на пресс-марафоне.

«Они (об олигархах — ред.) стали богатыми в нашей стране, поэтому они должны поработать на нашу страну. Но мы должны сесть и о чем-то поговорить. Согласятся, согласятся. Знаете, почему согласятся? У нас идет война. И все их истории, все их заводы и все их состояния и производства будут стоить ноль. Они это понимают очень хорошо», — сказал Зеленский.

По его словам, Украина не будет придерживаться правил в отношении олигархов, пока они не договорятся с президентом о восстановлении Донбасса.

«Есть страна, есть Донбасс, та часть, которую мы контролируем. Берем деньги: «У вас есть два миллиарда долларов? Есть. Один миллиард на дороги». Вот так надо с ними говорить, жестко. Есть правила. А если у меня с ними нет встречи, не может быть правил. Тогда суд… Я буду отвечать за слова и договоренности, которые у меня есть, за все остальное я не собираюсь отвечать», — рассказал Зеелнский.

Он также предупредил, что ввод военного положения заставит всех инвесторов покинуть Украину. «Если будет военное положение, то инвесторов и МВФ не будет, никого не будет», — предупредил Зеленский.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июня президент Зеленский заявил, что договорился с украинскими олигархами Игорем Коломойским, Ринатом Ахметовым и Виктором Пинчуком о финансировании программ восстановления Донбасса. Он сообщил, что Пинчук пообещал профинансировать покупку квартир для семей 24 захваченных в России украинских моряков, Ахметов займется медициной и дорогами, а Коломойский — восстановлением инфраструктуры Донбасса.