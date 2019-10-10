Москва, , 14:11 — REGNUM Депутаты Госдумы не поддержали принятие в третьем, итоговом чтении законопроекта о поддержке виноградарства и виноделия в РФ из-за того, что законопроект был плохо проработан и не решал поставленных задач. Об этом спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил в ходе пленарного заседания 10 октября, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Подготовили плохой законопроект и не оправдали поручение, которое было дано. Законопроект не решает вопросов защиты отрасли, отечественного производителя, не решает вопрос формирования отрасли, которой у нас не было — виноградарства, виноделия. И в этой связи нам надо критично это признать», — заявил Володин.

Так, по его словам, депутаты не привлекли к обсуждению экспертное сообщество и предприятия, которые эффективно работают в сфере виноделия. Тем не менее, по его словам, депутатам необходимо подготовить новый законопроект. В нем заинтересованы регионы, особенно республика Крым, Севастополь, Краснодарский край, Ростовская область, Дагестан, а также Астраханская и Волгоградская области.

«Все едины во мнении, что нам такой законопроект необходим, нам важно сделать все, чтобы до конца года мы его рассмотрели в Госдуме, и если только сможем, постараться принять его до конца года, с тем, чтобы он заработал на будущий год», — отметил Володин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Госдума отклонила в третьем, итоговом чтении законопроект о поддержке виноградарства и виноделия в РФ, который находился на рассмотрении депутатов порядка двух лет. В решающем, втором чтении законопроект был принят в июле 2019 года, однако затем профильный комитет Госдумы получил большое количество критических замечаний.

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