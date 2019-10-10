Берлин, , 14:07 — REGNUM За период с января по сентябрь 2019 года в Германии было продано 1 868 новых автомобилей Lada, что на 8% ниже уровня продаж прошлого года. Об этом сообщает издание Wroom.

Стоит отметить, что в Германии по прежнему пользуются популярностью российские Lada 4×4 и Vesta. Так, за отчетный период там было продано 422 модели Vesta (+10%) и 1 385 внедорожников Lada 4×4 (+6%). А вот спрос на Lada Granta упал на 82%. За три квартала 2019 года был продан 61 автомобиль.

Напомним, в апреле 2019 года АвтоВАЗ принял решение прекратить поставки автомобилей Lada в Европу из-за ужесточения экологических норм. В настоящее время немецкий автодилеры распродают остатки.

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