Дербент, Дагестан, , 14:04 — REGNUM Фонд социальных и благотворительных проектов «Посети Кавказ» откроет туристический информационный центр в дагестанском городе Дербенте. Об этом на своей странице в Instagram сообщил первый заместитель министра РФ по делам Северного Кавказа Одес Байсултанов.

«Это будет единое окно для гостей жемчужины Дагестана [Дербента]. Здесь помогут туристам составить маршрут, предоставят транспорт, посоветуют, куда сходить и что попробовать», — написал Байсултанов.

Однако самое главное, чем займется центр, по словам первого замминистра, — это выявление и решение системных проблем, препятствующих развитию и раскрытию туристического потенциала одного из древнейших городов России и мира.

Байсултанов подчеркнул, что Дербент не первый год привлекает туристов. Но сделать поток массовым и выйти на международный рынок, считает чиновник, можно, лишь решив ряд инфраструктурных проблем — от коммунальных и логистических до информационных.

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