Сеул, , 14:03 — REGNUM 12 октября в Бангкоке состоится девятая министерская встреча по Всестороннему региональному экономическому партнёрству (ВРЭП). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства торговли, промышленности и энергетики. Южной Кореи

По их словам, с южнокорейской стороны на данной встречи будет присутствовать 20 человек, включая представителей Управления министра по вопросам торговли.

По предварительным данным, в рамках встречи стороны обсудят ключевые вопросы, включая критерии определения страны происхождения и электронную коммерцию.

«Мы намерены принять активное участие в переговорах, а также содействовать решению всех вопросов, чтобы завершить все приготовления к концу года», — отметили в министерстве.

Всестороннее региональное экономическое партнёрство (ВРЭП) — это соглашение о «зоне свободной торговли плюс» («ЗСТ +»), охватывающее 10 государств-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) (Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд, Филиппины) и 6 государств, с которыми у АСЕАН уже подписаны соглашения о свободной торговле (Австралия, Индия, КНР, Новая Зеландия, Республика Корея и Япония).