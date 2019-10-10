Вильнюс, , 13:56 — REGNUM Литовская государственная компания Klaipėdos nafta стремится стать управляющей компанией СПГ-терминала в бразильском порту Асу, финальную стадию переговоров подтверждают в самом Klaipėdos nafta, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 10 октября. В литовском государственном центре регистров уже зарегистрировано отдельное предприятие — SGD SPB — которое планирует управлять бразильским терминалом и которое подконтрольно литовской госкомпании.

Как уточняет прибалтийское новостное агентство BNS, литовская госкомпания стремится подписать договор с бразильской компанией Gas Natural Acu, которая владеет СПГ-терминалом, а также строит в порту Асу две электростанции. Представить более подробную информацию об условиях сделки стороны отказываются, мотивируя продолжением переговоров.