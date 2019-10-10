Вильнюс, , 13:52 — REGNUM

Производитель деталей для автомобилей и автомобильных покрышек Continental открыл в литовском Каунасе крупный завод на котором будет трудоустроено по меньшей мере двести работников, который к 2021 году должен разростись до производства с одной тысячью работников, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 10 октября.

Работы по строительству начались в середине 2018 года. Общий запланированный объём инвестиций в производство составляет 95 млн евро. На заводе изготовляются различные автомобильные электронные компоненты. Практически вся продукция будет экспортироваться на рынках стран ЕС.

Территория завода составляет 22 тыс. квадратных метров.