Париж, , 13:46 — REGNUM Французская группа Renault создала новое подразделение Renault MAI для объединения всех направлений мобильности. Об этом говорится на сайте компании.

Renault MAI объединит все мобильные сервисы французской компании. Предполагается, что новая компания займется развитием и поиском новых партнеров в сфере каршеринга, беспилотных такси. Кроме того, она объединит такие дочерние фирмы Renault, как Renault Mobility или СП (Zity, Moov’in), партнерский проект с Waymo. Кроме того, она будет также заниматься инвестированием в стартапы.

Renault делает ставку на то, что к 2050 году почти 70% населения Земли будет проживать в городских районах, поэтому MAI будет работать в направлении развития транспортного сообщения в городах.

Напомним, в конце сентября 2019 года Renault приступил к продажам бюджетного электромобиля Renault City K-ZE на китайском авторынке.

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