Сеул, , 13:42 — REGNUM В Южной Корее на протяжении семи месяцев фиксируют спад экономики. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Института развития Кореи (KDI).

«Не смотря на увеличение потребление, экономический спад продолжается из-за сокращение экспорта», — отмечают в институте

Известно, что в период с ноября 2018 года по март текущего специалисты института оценили экономическую ситуацию как «замедление темпов роста», а с апреля — «спад».

В августе производство в промышленном секторе увеличилось на 0,2%, в сфере услуг — на 2,4%. Однако производство в горнодобывающей промышленности сократилось на 2,9%.

Кроме того, число южнокорейцев выезжающих за рубеж, также сократилось на 3,7%. В сентябре экспорт сократился на 11,7%, а потребительские цены — на 0,4%.