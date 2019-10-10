Амстердам, , 13:32 — REGNUM Исследование, проведённое по заказу Министерства по социальным вопросам и трудоустройству Голландии, выявило, что кандидаты неголландского происхождения по прежнему сталкиваются с трудностями при приёме на работу. Правда, сравнительно с 2015 в 2019 гг. степень дискриминации несколько снизилась, однако по мнению исследователей, это прежде всего связано с тем, что сейчас спрос на рабочую силу превышает её предложение.

Т.о., при изменении этого соотношения дискриминация в отношении кандидатов неголландского происхождения может снова возрасти.

В 2015 соискатель на рабочее место в 29% случаев получал ответ от потенциального работодателя, если соискатель был голландцем по происхождению, и только в 12% случаев, если он по происхождению был мигрантом. В 2019 г. эти цифры составили соответственно 35 и 27%.

С другой стороны, с 2015 по 2019 гг. на рынке труда возросли возможности для соискателей предпенсионного возраста. Исследователи даже находят, что в 2019 возраст более не является причиной для дискриминации на рынке труда. По их мнению, это опять же во многом связано с тем, что спрос на рабочую силу превышает предложение.