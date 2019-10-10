Самара, , 13:41 — REGNUM Концессионное соглашение о строительстве автомобильного обхода города Тольятти с мостом через Волгу планируют подписать в ноябре текущего года власти Самарской области. Об этом 10 октября сообщил первый вице-губернатор области Виктор Кудряшов в интервью журналистам.

По его словам, соглашение планируют подписать с консорциумом «Автодора» и «Мостотреста», а строительство объекта должно начаться уже в текущем году. Общий объем инвестиций в данный проект оценивается в 125 млрд рублей.

По словам чиновника, мост через реку Волгу с обходом Тольятти, будет являться частью международного транспортного маршрута Европа-Западный Китай и станет самым крупному инфраструктурным проектом России после Крымского моста.

Согласно проекту новый мост будет построен в 35 км от Жигулевской ГЭС.

Напомним, что в данный момент в Самарской области функционирует автодорожный мост через реку Волгу, который проходит вдоль плотины.