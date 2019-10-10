Амстердам, , 13:30 — REGNUM Логистический сектор экономики Голлландии уже много лет страдает от нехватки. Всего в Голландии дальнобойщиков насчитывается 87 тыс. человек, из которых лишь 3% — женщины. Поэтому 10 октября начинается большая национальная акция по вербовке женщин-дальнобойщиков, пишет газета Algemeen Dagblad.

В этом году транспортному сектору требуется 5200 новых водителей.

Кроме того, в ближайшие годы следует ожидать ухода на пенсию значительного числа теперешних водителей. Поэтому транспортный сектор старается не только вербовать женщин, но и предлагает ускоренную подготовку новых дальнобойщиков в течении трёх до шести месяцев за счёт компании.