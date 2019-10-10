Бишкек, , 13:27 — REGNUM Депутат Жогорку Кенеша (парламента) Киргизии Таабылды Тиллаев предложил министру экономики республики Санжар Муканбетову провести переговоры о продлении льготного периода на таможенное оформление автомобилей, сообщает 10 октября издание 24.kg.

В парламенте республики рассмотрели исполнение протокола в рамках соглашения между Киргизией и Россией о содействии республике при присоединении к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС).

Тиллаев отметил, что Киргизия может обратиться в Евразийскую экономическую комиссию с просьбой о продлении действия льготного периода.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2020 года в Киргизии вступят в силу тарифы Евразийского экономического союза на растаможку ввозимых автомобилей. Стоимость оформления может возрасти до 10 раз.

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