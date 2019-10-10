Москва, , 13:28 — REGNUM В России за сентябрь 2019 года было продано 665 легких коммерческих автомобилей (сегмент LCV) немецкой компании Volkswagen, что превышает прошлогодние продажи на 1,5%. Об этом сообщает пресс-служба Volkswagen Коммерческие автомобили.

С января по сентябрь 2019 года продажи автомобилей Volkswagen сегмента LCV составили 5462 экземпляра, что на 1,6% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Самыми популярными моделями в этом секторе российского авторынка стали модели Volkswagen семейства Т6: Transporter, Caravelle, Multivan и California в различных модификациях. Совокупный объем продаж этого семейства в сентябре 2019 года превысил 60% от общего количество реализации немецкой марки и составил 416 автомобилей.

Напомним, реализация автомобилей Volkswagen в России по итогам сентября 2019 года составила 2% по сравнению с сентябрем 2018 года. Всего жители России приобрели за сентябрь 2019 года 9 560 автомобилей немецкого бренда.

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