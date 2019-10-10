Псков, , 13:14 — REGNUM Разработку Стратегии социально-экономического развития Псковской области до 2035 года проведут в три этапа. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, об этом сегодня, 10 октября, на стратегической сессии в Пскове заявила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова.

По её словам, вначале будет проведён стратегический аудит, затем разработан сам документ, на третьем этапе — детальный план мероприятий.

Новая стратегия разрабатывается по поручению главы региона Михаила Ведерникова. Власти Псковской области рассчитывают, что документ определит стратегические цели и задачи социально-экономического развития региона, позволят сформулировать ответы на новые вызовы, решить наиболее острые вопросы, а также реализовать в полной мере открывающиеся возможности и перспективы для динамического роста. Предполагается также, что эта работа поможет и в осуществлении национальных проектов.

К разработке документа в рамках стратегической сессии подключились руководство органов исполнительной власти, местного самоуправления, представители бизнес-сообщества, в том числе входящие в Региональный союз промышленников и предпринимателей Псковской области, студенты ПсковГУ, Великолукской сельхозакадемии и представители общественных организаций региона.

С участниками сессии работают специалисты и эксперты Института государственного и муниципального управления, Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», которые являются основными партнёрами в разработке документа.