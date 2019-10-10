Госкомпания «Роснефть» и «Нефтегазхолдинг» намереваются продать крупную миноритарную долю в арктическом проекте «Восток ойл». Речь идет о нескольких крупных месторождениях — Лодочном, Тагульском, Ванкорском и восточнотаймырском месторождениях «Роснефти» (глава Игорь Сечин), а также совместный проект «Роснефти» с ВР «Ермак нефтегаз» и Пайяхское месторождение «Нефтегазхолдинга» Эдуарда Худайнатова. Об этом 10 октября пишет газета «Ведомости».

Москва, , 13:20 — REGNUM Несколько собеседников издания утверждают, что сделка может состояться сразу после получения государственных арктических льгот на 2,6 трлн рублей на ближайшие 30 лет. Всего рассматривается возможность продажи от 15 до 20%, хотя, по словам одного из источников, нынешним летом речь шла о возможности продажи потенциальным иностранным покупателям до 40%.

При этом утверждается, что хотя детали сделки еще не оговаривались, уже выстроилась «очередь из желающих» и прошли переговоры с инвесторами.

Вместе с тем, они готовы обсуждать свое участие в проекте только после внесения ясности в вопрос о с налоговых льготах.

По оценкам специалистов исходя из запасов стоимость «Восток ойл» составляет 15 млрд долларов. Покупателями могут предположительно выступить индийские или китайские компании.

Напомним, что вопрос о государственных льготах при освоении арктических запасов поднимался Игорем Сечиным неоднократно, в том числе в письмах на имя президента Владимира Путина. Последний раз глава «Роснефти» обвинил Минфин и лично Антона Силуанова в непоследовательности и субъективности, поскольку несмотря на «схожесть условий», он готов поддерживать проекты «Новатэка» и «Газпрома», но выступает против предоставления льгот на 2,6 трлн руб. «Восток Ойлу».

В ответ17 сентября пресс-секретарь президента РоссииДмитрий Песковзаявил, что «пока никаких решений на этот счет не принималось».

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