Тбилиси, 10 октября 2019, 13:11 — REGNUM Грузия и Азербайджан намерены усилить экономическое сотрудничество и с этой целью возобновить работу межправительственной экономической комиссии. Об этом премьер-министр Грузии Георгий Гахария сообщил на заседании правительства 10 октября, подводя итоги своего первого официального визита в Баку.
По его информации, первое после десятилетнего перерыва заседание комиссии по экономическому сотрудничеству состоится в ноябре. И это заседание станет конкретным шагом на пути дальнейшего углубления двусторонних отношений.
Напомним, что первый официальный зарубежный визит новый премьер Грузии нанес 9 октября в Баку. Он провел встречи с президентом, премьер-министром и председателем парламента Азербайджана.