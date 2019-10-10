Тбилиси, , 13:11 — REGNUM Грузия и Азербайджан намерены усилить экономическое сотрудничество и с этой целью возобновить работу межправительственной экономической комиссии. Об этом премьер-министр Грузии Георгий Гахария сообщил на заседании правительства 10 октября, подводя итоги своего первого официального визита в Баку.

По его информации, первое после десятилетнего перерыва заседание комиссии по экономическому сотрудничеству состоится в ноябре. И это заседание станет конкретным шагом на пути дальнейшего углубления двусторонних отношений.

«Мы обсудили такие важные сферы нашего экономического сотрудничества, как торговля, транспорт, взаимные инвестиции. Мы также запланировали конкретные шаги, которые будут направлены на дальнейшее углубление этого сотрудничества. Вы знаете, что комиссия по экономическому сотрудничеству между нашими странами за последние десять лет не собиралась. Первый шаг будет сделан во второй половине ноября, когда состоится заседание комиссии, и она станет фундаментальным и эффективным инструментом для усовершенствования наших отношений и роста экономического сотрудничества», — заявил Гахария.

Напомним, что первый официальный зарубежный визит новый премьер Грузии нанес 9 октября в Баку. Он провел встречи с президентом, премьер-министром и председателем парламента Азербайджана.