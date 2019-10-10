Уфа, , 13:14 — REGNUM В Башкирии утвердили среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилья на четвертый квартал текущего года. Соответствующий приказ опубликован на интернет-портале правовой информации Башкирии.

Согласно приказу, самая высокая стоимость квадратного метра утверждена в Уфе. Здесь этот показатель в 4 квартале 2019 года составляет 43 437 рублей.

В Стерлитамаке оценили один квадратный метр площади в жилом помещении в 41 590 рублей. Самая низкая стоимость квадратного метра жилья установлена в ЗАТО Межгорье. Здесь она составляет 24 838 рублей.

Напомним, что средняя рыночная стоимость одного квадратного метра площади жилья утверждается с целью расчёта размера субсидий, которые выделяются гражданам, постоянно проживающим и зарегистрированным на территории Башкирии и которые нуждаются в улучшении жилищных условий. Данные субсидии предоставляются на строительство или покупку жилья и оплачиваются за счёт федерального или республиканского бюджетов.