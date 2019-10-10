Москва, , 12:52 — REGNUM Первый миллиард кубометров природного газа из туронской газовой залежи добыли специалисты «Газпрома» на Южно-Русском нефтегазоконденсатном месторождении в Ямало-Ненецком АО. Об этом 10 октября сообщает пресс-служба холдинга.

Проект добычи трудноизвлекаемого туронского газа реализуется с 2011 года, когда на объекте была запущена первая экспериментальная скважина. Суммарные запасы на месторождении составляют более 300 млрд кубометров.

В настоящее время добыча газа из залежи осуществляется на трёх скважинах, ещё десять скважин находятся на этапе пуско-наладочных работ. В конце текущего года холдинг планирует ввести в эксплуатацию 14 эксплуатационных скважин. В соответствии с проектной документацией, к 2023 году будет построено 100 скважин, а максимальная добыча газа из туронской залежи составит около 9,3 млрд кубометров в год.

Читайте также: На Ямале началась полномасштабная разработка ачимовских залежей нефти