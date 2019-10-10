Москва, , 12:51 — REGNUM С начала текущей недели нефтяные котировки продолжая находиться под общим геополитическим давлением демонстрировали некоторую стабильность, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

Нефть eluela31

«Пока не фиксировалось дальнейшее снижение цен на нефть, даже после публикаций данных от энергетических ведомств США, несмотря на то, что запасы сырой нефти оказывались выше прогноза. Нефть забуксовала в районе отметки $58, но у черного золота есть шанс вырасти.

Крупнейшие нефтяные компании мира разыгрывают свой козырь — дивиденды — в гонке за привлечение инвесторов, на фоне низких мировых цен на нефть. До сих пор в этом году энергетический сектор значительно хуже индекса S&P 500. Энергетический сектор потерял 2,8% с начала года, по сравнению с 15,5% увеличением индекса S&P 500.

Энергетика показала наихудшие результаты среди основных секторов S&P 500 и единственная, которая с 8 октября показала отрицательные результаты.

Нефть также стабилизировать поскольку геополитический фон связанных с торговыми войнами подает признаки надежды на заключение сделки между США и Китаем. Данный геополитический фактор будет играть ключевую роль и определит стоимость нефти на ближайшие дни.

Если переговоры между США и Китаем пройдут успешно, то цены на нефть марки Brent могут вырасти до $60 за баррель, а сланцевая нефть марки WTI вырастит до $55 за баррель. В противном случае следует ожидать снижение котировок до $56 и $50,50 соответственно», — считает эксперт.

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