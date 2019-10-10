Чита, , 12:46 — REGNUM Губернатор Забайкальского края Александр Осипов поделился впечатлениями от своего участия во встрече российского президента Владимира Путина с рядом новых российских губернаторов, а также обозначил самые острые проблемы региона. Как сообщает пресс-служба забайкальского главы, прежде всего, Осипов отметил акцент президента на прямой работе с населением и расширении возможностей коммуникации с людьми.

Александр Осипов Kremlin.ru

«В Забайкалье этому способствует специальный ресурс для прямого решения проблем — «Голос забайкальца». На всех сайтах у нас есть возможность получения обратной связи, проводим массу прямых встреч и еще специализированные сервисы запускаем», — пояснил губернатор.

Что касается первоочередных задач, стоящих перед властями Забайкалья, то к самым сложным для госуправления Осипов отнёс вопросы окончания строительства, ремонтов, оснащения всех объектов, пострадавших в результате масштабных степных пожаров весной 2019 года и прохождение отопительного сезона.

Как уже сообщало ИА REGNUM, губернатором Забайкальского края Александр Осипов стал осенью 2019 года, показав рекордный для России результат: за него проголосовали почти 90 процентов избирателей. Накануне, 9 октября, президент Российской Федерации Владимир Путин провел встречу с губернаторами субъектов Федерации, которые были избраны в ходе Единого дня голосования 8 сентября 2019 года.

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