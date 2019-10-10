Джакарта, , 12:41 — REGNUM Правительству Индонезии потребуются инвестиции в размере 27,8 трлн. рупий ($1,9 млрд) для достижения всех целей государства в области устойчивого развития (ЦУР) на период с 2020 по 2030 год, сообщает Antara.

Министр планирования Индонезии Бамбанг Броджонегоро на ежегодной конференции ЦУР в Джакарте заявил, что для финансирования программы необходимы негосударственные взносы и сотрудничество различных сторон, потому что не получится полагаться исключительно на усилия правительства.

По его словам, все источники финансирования, работающие в индивидуальном порядке с соответствующими целями, будут направлены и распределены центром финансирования ЦУР.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Великобритания и Индонезия сотрудничают в достижении целей ООН в области устойчивого развития.

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