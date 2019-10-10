Ташкент, 10 октября 2019, 12:39 — REGNUM В столице Узбекистана начал вновь функционировать Ташкентский фарфоровый завод, построенный в 1952 году: его продукция была известна далеко за пределами страны, предприятие являлось золотым медалистом на международных выставках в Лейпциге и Загребе, передает корреспондент ИА REGNUM.
Как передает пресс-служба президента Узбекистана по итогам визита на предприятие главы страны Шавката Мирзиёева, в годы независимости Ташкентский фарфоровый завод находился в очень плачевном состоянии, 98% сырья ввозилось из-за рубежа, что сказывалось на себестоимости продукции.
В нём отмечается, что из-за тяжелой ситуации, возникшей вследствие необдуманной приватизации в фарфоровой промышленности, фарфоровые изделия в основном ввозились из-за рубежа.
Теперь заводу дана новая жизнь, примечательно, что новое предприятие будет работать исключительно на местном сырье. В частности, глинистый сланец будет добываться на месторождении Жерданак, кварцевый песок и полевой шпат — на месторождении Ингичка Самаркандской области, доломит — на месторождениях в Дехканабадском и Гузарском районах Кашкадарьинской области.
На реконструкцию завода направлены 87 миллиардов сумов (один доллар — 9400 сумов), будет создано 300 рабочих мест, на предприятии, которое будет введено в эксплуатацию на днях, наладят изготовление посуды, сувениров, деталей для внутреннего интерьера.
Как отмечается в сообщении, завод полностью оправдает себя за 3,5 года. Продукция не только заместит импорт, но и будет экспортироваться в Россию, на Украину, в Грузию, Азербайджан, другие страны Туркестана.
«Этот завод — гордость Узбекистана. Коллекции завода пользовались высоким спросом у зарубежных гостей, наших соотечественников, выезжающих за рубеж. Теперь обновленное предприятие также должно производить красивую, качественную и ценную продукцию», — цитирует пресс-служба слова Мирзиёева.
Глава государства побывал в музее фарфоровых изделий, побеседовал с ветеранами завода, отмечает пресс-служба.