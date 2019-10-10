Ташкент, , 12:39 — REGNUM В столице Узбекистана начал вновь функционировать Ташкентский фарфоровый завод, построенный в 1952 году: его продукция была известна далеко за пределами страны, предприятие являлось золотым медалистом на международных выставках в Лейпциге и Загребе, передает корреспондент ИА REGNUM.

Как передает пресс-служба президента Узбекистана по итогам визита на предприятие главы страны Шавката Мирзиёева, в годы независимости Ташкентский фарфоровый завод находился в очень плачевном состоянии, 98% сырья ввозилось из-за рубежа, что сказывалось на себестоимости продукции.

«Производственный процесс не был налажен в соответствии с современными требованиями, не изучался рынок, а самое главное — цены на продукцию были высокие, поэтому в 2005 году завод полностью прекратил свою деятельность», — говорится в сообщении.

В нём отмечается, что из-за тяжелой ситуации, возникшей вследствие необдуманной приватизации в фарфоровой промышленности, фарфоровые изделия в основном ввозились из-за рубежа.

Теперь заводу дана новая жизнь, примечательно, что новое предприятие будет работать исключительно на местном сырье. В частности, глинистый сланец будет добываться на месторождении Жерданак, кварцевый песок и полевой шпат — на месторождении Ингичка Самаркандской области, доломит — на месторождениях в Дехканабадском и Гузарском районах Кашкадарьинской области.

На реконструкцию завода направлены 87 миллиардов сумов (один доллар — 9400 сумов), будет создано 300 рабочих мест, на предприятии, которое будет введено в эксплуатацию на днях, наладят изготовление посуды, сувениров, деталей для внутреннего интерьера.

Как отмечается в сообщении, завод полностью оправдает себя за 3,5 года. Продукция не только заместит импорт, но и будет экспортироваться в Россию, на Украину, в Грузию, Азербайджан, другие страны Туркестана.

«Этот завод — гордость Узбекистана. Коллекции завода пользовались высоким спросом у зарубежных гостей, наших соотечественников, выезжающих за рубеж. Теперь обновленное предприятие также должно производить красивую, качественную и ценную продукцию», — цитирует пресс-служба слова Мирзиёева.

Президент отметил: «у нас в стране строится очень много домов, повышается качество жизни людей. Новоселы будут стремиться приобрести фарфоровые изделия. Можно производить подарочные коллекции, приуроченные к юбилеям, фестивалям».

«А для этого необходимо работать над дизайном, изучать рыночный спрос, выпускать современную продукцию, создавать новые бренды совместно с учеными и технологами. Большим подспорьем в этом, например, являются наши национальные узоры, сюзане», — подчеркнул Мирзиёев.

Глава государства побывал в музее фарфоровых изделий, побеседовал с ветеранами завода, отмечает пресс-служба.