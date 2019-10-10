Тегеран, , 12:39 — REGNUM Заместитель министра сельского хозяйства ИРИ по вопросам образования и технологий Абдулмахди Бахандех заявил, что в 2019 году урожай риса в Иране вырос на 40%, и страна впервые стала полностью обеспечивать себя этой сельскохозяйственной культурой. Об этом сообщило иранское информационное агентство IRNA.

По словам чиновника, внутренняя потребность Ирана в рисе составляет 3 млн. тонн, однако ввиду благоприятных климатических условий в 2019 году производство риса достигло 2,9−3 млн. тонн. «Производство риса вышло на достаточный уровень, чтобы обеспечить всех жителей страны», — подчеркнул заместитель министра.

Абдулмахди Бахандех отметил, что количество фирм в данной области стало равным 180, а их суммарная прибыль превышает бюджет некоторых городов.