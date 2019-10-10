Москва, , 12:38 — REGNUM В рейтинге крупнейших автомобильных рынков Европы Россия по итогам сентября 2019 года заняла четвертое место, согласно данным национальной ассоциации автопроизводителей Европы.

Лидирует в рейтинге самых крупных авторынков Европы в сентябре Великобритания. На британском авторынке в первый осенний месяц 2019 года было продано 343 255 авто, что на 1,3% выше прошлогоднего показателя.

На втором месте — Германия, где за сентябрь были проданы 244 622 экземпляра автомобиля (+22,2%). Замыкает тройку лидеров авторынок Франции, продажи на котором составили 173 444 экземпляра (+16,6%).

На российском авторынке было продано за отчетный период около 145 тыс. моделей авто (без учета LCV). На пятом месте оказалась Италия с показателем продаж в 142 136 единиц. Это на 13,4% выше прошлогоднего показателя.

Напомним, что в последний летний месяц 2019 года российский авторынок в рейтинге крупнейших автомобильных рынков Европы поднялся на второе место.

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