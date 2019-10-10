Асмэра, , 12:33 — REGNUM В административных районах Эритреи Май-Авалид и Ад-Хизбай, подзона Хальхал, строятся две грандиозные плотины, которые будут после завершения строительства использованы для удовлетворения сельскохозяйственных нужд страны. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс TesfaNews.

Ожидается, что после завершения строительства плотины в Май-Аваледе проблема с доступом к питьевой воде будет решена более чем для 100 тыс. жителей в дополнение к тому, что плотина и оросительные системы будут содействовать развитию сельского хозяйства Эритреи путем обогащения подземных вод в этом регионе.

По словам координатор проекта Эрмиаса Асгедома, власти в скором времени запустят в работу плотину объемом 145 тыс. кубометров воды, что внесет значительный вклад в возделывание новых земель под сельхоз нужды. Он также сообщил, что строительство обеих плотин будет завершено уже в ноябре 2019 года.