Асмэра, , 12:32 — REGNUM В Центральном регионе Эритреи в городе Веки-Дуба был запущен в работу недавно реализованный проект по производству питьевой воды, работающий на солнечной энергии. Предприятие было экипировано оборудованием, которое способно бурить скважины и выкачивать более 30 баррелей воды в час, резервуаром для ее хранения, а так также трубопроводами и четырьмя водораспределительными станциями. Все предприятие работает исключительно на электроэнергии, получаемой от солнечных батарей. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс TesfaNews.

На церемонии введения завода в эксплуатацию было отмечено, что в Веки-Дуба ранее произошел острый водный кризис и что с внедрением нового предприятия по водоснабжению на солнечной энергии проблема будет устранена не только в самом городе, но и в Центральном регионе в целом.

Глава эритрейской подзоны Берик Тесфу Фессашацион, отметив значение чистой воды для здоровья и социально-экономической жизни граждан, призвал общественность правильно использовать результаты работы предприятия и следить за его устойчивым развитием.

Глава Центрального региона Эритреи Зериет Тевольдебырхан, со своей стороны призвала жителей Веки-Дуба расширить свое участие в усилиях властей по восстановлению окружающей среды с целью обогащения водных ресурсов страны. Отмечается, что в Веки-Дуба проживает 3 тысячи жителей.