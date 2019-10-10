Уфа, , 12:34 — REGNUM Крытые футбольные манежи с искусственным покрытием могут появиться в Уфе. Об этом 10 октября сообщает пресс-служба администрации города.

Проект строительства крытых спортивных сооружений был представлен в городской администрации представителем ООО «Нефтепродуктсервис», который намерен инвестировать в это строительство порядка 60 млн рублей.

По словам представителя инвестора, в случае положительного решения данные спортивные сооружения будут построены в 2020—2021 годах.

Данная инициатива нашла поддержку у чиновников городской администрации. Глава Администрации города Ульфат Мустафин во время обсуждения данного вопроса подчеркнул, что один из футбольных манежей необходимо обязательно построить в микрорайоне Шакша.

«Мы должны развивать северную часть Уфы, в том числе Шакшу», — сообщил он во время обсуждения данного вопроса.