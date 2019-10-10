Тбилиси, , 12:31 — REGNUM

Грузинская железная дорога управляется неэффективно в течение последних 7 лет, что привело к резкому сокращению перевозок по всем направлениям, считают эксперты неправительственной организации «Центр по управлению транспортными коридорами Грузии». Такой вывод они сделали на основании проведенных ими исследований и изучения официальной статистики ГЖД.

По данным экспертов, суммарные перевозки грузов по «Грузинской железной дороге» сократились на 47%, с 20 млн тонн в 2012 году до 10,5 млн тонн в 2018 году. При этом перевозки местного значения уменьшились на 40%, соответственно, с 3 млн тонн до 1,8 млн тонн. Перевозки в режиме импорта сократились на 12%, с 3,3 млн тонн до 2,9 млн тонн. Перевозки в режиме экспорта — на 29%, с 1,7 млн тонн до 1,2 млн тонн. Наибольшее сокращение (на 65%) пришлось на транзитные перевозки, которые в 2012 году составляли 12,1 млн тонн, а в прошлом году едва достигли 4,2 млн тонн.

Что касается структуры грузов, то перевозки нефти и нефтепродуктов за последние 7 лет уменьшились с 9,5 млн тонн до 3,1 млн тонн (сокращение составило 67%), в том числе транзит нефти-сырца упал на 96%, с 4,7 млн тонн до 0,2 млн тонн.

На 35% уменьшились и перевозки сухих грузов, с 10,1 млн до 6,9 млн. При этом, перевозки пшеницы по ГЖД сократились на 71%, перевозки сахара — на 57%, стройматериалов — на 20%, черных металлов — на 33%.

«Фактически «Грузинская железная дорога» не только не сумела выполнить приоритетную государственную задачу — сохранить транзитную функцию, но налицо резкое падение транзитного грузопотока», — заключили авторы исследования.