Барнаул, , 12:25 — REGNUM Вероятное сокращение более 30 сотрудников Национального медицинского исследовательского центра имени Блохина, о котором «Известиям» заявил директор онкоцентра Иван Стилиди, отражает основную проблему всего российского здравоохранения, считает кандидат медицинских наук, алтайский общественник Константин Емешин. В комментарии корреспонденту ИА REGNUM он пояснил, что, по его мнению, привело к тотальной нравственной деградации врачебной специальности.

Российский онкологический научный центр РАМН им. Н. Н. Блохина Brateevsky

«Конфликт в Национальном медицинском исследовательском центре онкологии им. Н.Н. Блохина отражает основную проблему сегодняшнего здравоохранения, когда оно превратилось из системы оказания медицинской помощи, в систему управления финансовыми потоками и формирование своеобразной «прибыли», которую приватизируют «ушлые ребята», особенно обличенные высокими постами. Это классический пример некомпетентного управления в отрасли.

В конце 80-х и начале 90-х Алтайский край создавал систему «Управления качеством медицинской помощи» и составной частью был так называемый «хозяйственный механизм» и «система оплаты труда» в сочетании с бригадными формами организации работы и формированием зарплат в зависимости от дохода больницы. Мы отработали эту систему у себя в АНО «Медицинская профилактика», а затем внедрили в краевых лечебных учреждениях. Но в это вмешались финансисты, которые под давлением коллективов разных больниц снова вернулись к системе оплаты труда, которая известна как «уравниловка».

Дольше всех работала наша модель оплаты труда в Алтайском краевом онкологическом и кардиологическом диспансере. Дольше всех противостоял этой несправедливой уравниловке Диагностический центр Алтайского края, но и его в 90-е годы сломали, уволив главного врача Кавешникова. На фоне этой тотальной «уравниловки» каждый начал искать дополнительные источники. Чиновники министерств и главные врачи вполне нашли такие «ручейки» на откатах при госзакупках. Рядовые врачи нашли эти «ручейки» от «платных» рецептов. И это привело к тотальной нравственной деградации святой специальности, каковой является врач.

И здесь конечно нужно решать проблему формирования нового корпуса главных врачей — управленцев, которые владеют современными технологиями формирования коллективов, финансового управления и понимания современных медицинских технологий. А в данном случае нужна просто процедура конкурсного управления, хотя пока речь о банкротстве и не идет», — пояснил кандидат медицинских наук Константин Емешин.

Как уже сообщало ИА REGNUM, вот уже больше недели за конфликтной историей персонала Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н.Н. Блохина наблюдает вся страна. Персонал медучреждения, недовольный сложными условиями работы, заработком и стилем управления нового руководства, заявил о намерении уволиться. Часть сотрудников своё намерение исполнили. Нехватку рук временно компенсировали врачами из других отделений и клиник. Однако директор НМИЦ Иван Стилиди в интервью «Известиям» рассказал, что директор института получает 180 тыс. рублей, его заместители — 220 тыс. рублей.

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