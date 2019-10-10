Москва, , 12:25 — REGNUM В Госдуме обеспокоены социально-экономической ситуацией в стране, передает корреспондент ИА REGNUM 10 октября. Депутат Госдумы Олег Смолен (КПРФ) обратил внимание на заключение Финансового университета при правительстве РФ на прогноз МЭР на следующую трехлетку.

«Если прогноз Минэкономразвития будет реализован, то к 2024 году доходы наших граждан в лучшем случае на 1% превзойдут то, что было в 2013 году. Одиннадцать лет из социальной жизни фактически оказываются выброшенными», — сказал Смолин.

Это прямо сказывается и на темпах экономического роста, указал он.

«Для того, чтобы повысить ВВП на душу населения в 1,5 раза к 2024 году (в соответствии с указом президента РФ) нам нужны темпы развития 7,2% в год», — отметил парламентарий.