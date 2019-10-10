Москва, , 12:19 — REGNUM Москва показала лучшую динамику в рейтинге наиболее перспективных центров экономического роста в Европе, сообщил 10 октября ИА REGNUM вице-мэр столицы Владимир Ефимов.

Российская столица заняла в рейтинге European Regional Economic Growth Index (E-REGI) 49 место, поднявшись на 48 позиций.

«Москва показала максимальное по сравнению с другими участниками улучшение позиций в рейтинге», — отметил вице-мэр.

В этом рейтинге Бухарест поднялся на 40 пунктов, Ливерпуль — на 20 пунктов, Глазго и Стамбул прибавили по 18 позиций. В первой десятке — Лондон, Париж, Стамбул, Стокгольм, Мюнхен, Осло, Люксембург, Копенгаген, Дублин и Мадрид.

В сотню из российских городов входит также Санкт-Петербург.