Вильнюс, , 12:08 — REGNUM Международный валютный фонд (МВФ) просят провести независимый аудит всей финансовой отрасли Прибалтики и Северной Европы в части отмывания средств. Об этом, как пишет Dienas Business, проинформировал член правления Банка Литвы Мариус Юргилс, подчеркнув при этом, что эта общая инициатива всех стран региона.

По его словам, результаты проверки аудита МВФ должны быть известны в следующем году. Главная цель инициаторов состоит в том, чтобы найти ответ на вопрос — остались ли в области борьбы с отмыванием и легализацией полученных преступным путём средств слабые места? Всё ли готово для того, чтобы строить дальше здоровую систему, или нет?

Юргилс добавил, что аудит будет координироваться бюро МВФ в странах Северной Европы и Прибалтики. Возможно, в Литве будет создан Центр по оценке возможностей отмывания денег и финансированию терроризма, отметил он.

Напомним, скандал с отмыванием банками Прибалтики огромных сумм начался с эстонского подразделения Danske Bank. В деле фигурирует сумма 200 млрд евро. Позднее схожие обвинения были выдвинуты в адрес шведского Swedbank и финского Nordea.