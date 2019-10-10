Бишкек, , 12:06 — REGNUM В Бишкеке стартовала специализированная выставка International Franchise and Trade Expo и инвестиционный форум BIF-2019, сообщает 10 октября издание 24.kg.

Отмечается, что в работе выставки принимает участие более 1 тыс. человек из 10 стран мира. Форум также посетил премьер-министр республики Мухаммедкалый Абылгазиев.

По его словам, на мероприятии приехали втрое больше представителей бизнеса, чем в первом форуме, который прошел в 2015 году.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 октября премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев, выступая на форуме BIF-2019, заявил, что туризм в республике станет одной из ключевых отраслей.

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