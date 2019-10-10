Москва, , 12:01 — REGNUM Российская компания «Главкосмос» выступит партнёром компаний Kepler Communications и Innovative Space Logistics B. V (ISL) в проекте создания низкоорбитальной группировки Kepler, которая будет предоставлять глобальные услуги передачи данных. Об этом 10 октября сообщает пресс-служба госкорпорации «Роскосмос».

Подписание контракта между сторонами состоялось 3 октября. В соответствии с документом, российская сторона выведет на солнечно-синхронную орбиту два космических аппарата при помощи ракеты-носителя «Союз-2». Предполагается, что запуск состоится летом-осенью 2020 года.

«Эта миссия, надеюсь, станет хорошей основой для укрепления отношений с Kepler в реализации будущих совместных проектов», — сообщил генеральный директор компании «Главкосмос Пусковые Услуги» Александр Серкин.

Добавим, работы по созданию группировки из почти 140 спутников на низкой околоземной орбите Kepler планирует осуществить в три этапа с 2020 по 2023 годы. Сегодня на орбите находится два демонстрационных спутника компании, которые предоставляют услуги Kepler по передаче данных большой ёмкости.

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