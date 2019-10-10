Калуга, , 12:06 — REGNUM Внешнеторговый оборот Калужской области с Белоруссией с января по июль 2019 года составил 94,3 млн долларов США, в том числе экспорт — 67,1 млн долларов, импорт — 27,2 млн долларов. Доля внешнеторгового оборота с Белоруссией в 2019 году составила 30,4% от товарооборота со странами СНГ. Об этом 10 октября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве экономического развития.

В рамках четвертого заседания рабочей группы по сотрудничеству Белоруссии и Калужской области с 14 по 16 октября Калугу посетит белорусская делегация во главе с председателем государственного комитета по науке и технологиям Белоруссии Александром Шумилиным. В программе — знакомство с индустриальными парками региона, деловые встречи, биржа контактов. Одновременно в Калуге пройдет ярмарка с участием белорусских предприятий и творческих коллективов. На ярмарке предусмотрена культурно-развлекательная программа, выступление белорусских ансамблей, дегустации мясомолочной продукции и кондитерских изделий.

Напомним, рабочая группа по сотрудничеству Белоруссии и Калужской области была создана по инициативе белорусской стороны. Первое заседание состоялось в Калуге 12 августа 2015 года.

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