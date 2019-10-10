Амстердам, , 11:36 — REGNUM Работодатели в Голландии уделяют недостаточно внимания т.н. инклюзивной кадровой политике, т. е. найму лиц с физическими недостатками или предпенсионного возраста. Об этом в докладе сообщает социальное и культурное плановое бюро (СКП) Голландии. СКП — междепартаментный научный институт, который занимается исследованием социально-научных вопросов.

СКП отмечает, что благополучная экономическая ситуация позволяет работодателям уделять больше внимания вопросам кадровой политики, и признает свою ответственность в деле создания инклюзивного рынка труда. Однако до реальных мер во многих случаях дело не доходит.

В 2015 и 2016 гг. 9% опрошенных работодателей называли приём на работу сотрудников с физическими и иными недостатками среди своих приоритетных задач. В 2017 и 2018 гг. таких работодателей оказалось уже 14%.

Среди других приоритетов работодатели называли и вопрос соблюдения равновесия между работой и личной жизнью. Однако при этом с 2011 г. не увеличилось число работодателей, разрешающих своим сотрудникам удалённую работу. Удалённую работу разрешают около половины работодателей страны.