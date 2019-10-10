Магадан, Магаданская область, , 11:36 — REGNUM Минстрой Магаданской области отказался от претензий почти на 1 млрд рублей по поданным искам в мае 2019 в арбитражный суд на компанию «Метако», зарегистрированную в Великобритании, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Было подано два иска на 325 млн рублей и один — на 331 млн. Это по мнению минстроя Колымы, неустойки и штрафы за неисполнение условий госконтракта по строительству онкологического диспансера в Магадане.

Напомним, «Метако» приступило к строительству объекта в 2012 году, начало строить онкодиспансер, но впоследствии контракт с подрядчиком был расторгнут и достраивало диспансер ООО «Магаданстальизделия».

Теперь, как выяснилось, минстрой отказался от всех трех исков, арбитражный суд прекратил все 3 производства по делам.

Причины отказа минстроя от исков не обнародовались — в решение суда не указаны. При этом известно, что «Метако» уже взыскало с минстроя 7,4 млн рублей, есть иски и на более крупные суммы.

Судебные процессы не закончены.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках нацпроекта «Здравоохранение» в конце сентября онкологический диспансер в Магадане получил современное оборудование.