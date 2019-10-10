Махачкала, , 11:37 — REGNUM Частный индустриальный комплекс (парк) «Уйташ» за 500 млн рублей планируется построить в Дагестане. Объект расположится в городе Каспийске, на территории одноименной инвестплощадки. Вопрос предоставления инвестору земельного участка в аренду без торгов обсудили накануне, 9 октября, в правительстве региона, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы республики.

Инициатором проекта выступает ООО «АРС Капитал» из Краснодарского края. Представитель компании Ризвангаджи Исаев в ходе заседания рассказал, что на реализацию проекта уйдет около трех лет. Общая площадь территории парка составит 60 тыс. кв. м.

Инвестор также сообщил, что в результате реализации проекта будет создано порядка 500 рабочих мест, а налоговая отдача составит не менее 50−70 млн рублей в год. Эти показатели, по его словам, были сделаны на основании маркетинговых исследований и личных встреч с дагестанским бизнес-сообществом.

Читайте также: Крупный оптовый центр для хранения продукции агропрома построят в Дагестане

Представитель инвестора, вице-президент группы компаний «Европея» Тарлан Абукаров со своей стороны рассказал, что на территории будущего производственного парка будут созданы единые условия работы для предпринимателей. Также подразумевается создание складских помещений, зоны для проживания в виде кампусов, выставочного зала для готовой продукции и другое.

«Кроме того, рядом проходит железная дорога, оборудованы автомобильные подъезды, недалеко находится аэропорт. Всё это поможет не только быстро входить в производственный процесс, но и доставлять свои товары в другие регионы», — пояснил Абукаров.

Члены совета при главе Дагестана по улучшению инвестиционного климата по итогам обсуждения проголосовали за предоставление инвестору земельного участка в аренду без проведения торгов.

Читайте также: Завод по производству кормов построит в Дагестане компания из Екатеринбурга