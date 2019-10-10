Ульяновск, , 11:29 — REGNUM В Ульяновской области будет создана новая рыбоводная компания, которая будет заниматься разведением стерляди и толстолобика. Соответствующее соглашение было подписано на российской агропромышленной выставке «Золотая осень». Об этом сообщает на своей странице в «Фейсбуке» губернатор региона Сергей Морозов.

Глава Ульяновской области проинформировал, что на площадке агропромышленной выставки подписано соглашение о создании в регионе новой рыбоводной компании. По словам Морозов, «инвестор из соседнего региона» заявил о производстве 500 тыс. штук стерляди и 3,5 млн штук толстолобика в год. Объём инвестиций оценивается в 200 млн рублей и предполагает создание 30 рабочих мест.

На 2020 год запланировано строительство рыбоводного комплекса, «который через год должен выйти на проектную мощность», пишет губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября в Москве на ВДНХ открылась агропромышленная выставка «Золотая осень». В ней принимают участие свыше 1500 предприятий из 50 регионов России и 17 зарубежных стран. Общая площадь экспозиции — 26,5 тыс. кв. м. В церемонии открытия принял участие премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Выставка проходит в 21-й раз и является самым крупным отечественным аграрным форумом. Она проходит для демонстрации новой сельскохозтехники, установления взаимовыгодных контактов, расширения торговых связей между регионами и зарубежными странами, повышения инвестиционной привлекательности АПК и насыщения рынка отечественной продукцией.