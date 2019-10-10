Ханой, , 11:27 — REGNUM По результатам третьего квартала 2019 года, депозитарный центр вьетнамской биржи зарегистрировал 1080 новых иностранных инвесторов. В том числе, 132 инвестора зарегистрированы как организации, другие 948 — частные инвесторы. Количество иностранных инвесторов на вьетнамской ежегодно бирже ежегодно растет. Так, за аналогичный период 2018 года на вьетнамской бирже зарегистрировалось 980 иностранных инвесторов.

По сообщению вьетнамского новостного издания «Вьетнамэкспресс», в настоящее время количество зарегистрированных иностранных инвесторов на вьетнамской бирже — более 32 тысяч.

На вьетнамской фондовой бирже наблюдается позитивный тренд, который связан с повышением заинтересованности иностранных инвесторов в торгах на вьетнамской бирже.